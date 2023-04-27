Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:32, 27 апреля 2023Экономика

Carlsberg раскрыл предполагаемый срок ухода из России

Carlsberg заявил, рассчитывает подписать соглашение с покупателем бизнеса в России до лета

Фото: Josh Olalde / Unsplash

Пивоваренный концерн Carlsberg раскрыл предполагаемый срок продажи российского бизнеса — соглашение с покупателем планируют подписать до лета, пишут РИА Новости со ссылкой на руководителя отдела коммуникаций компании Таню Фредериксен.

После подписания соглашения сделка должна получить одобрение властей, заявила Фредериксен. Информацию о потенциальных покупателях она не раскрыла «в связи с продолжающимся процессом продажи».

В России Carlsberg принадлежит компания «Балтика». Ее продажу датский концерн анонсировал 28 марта 2022 года. Тогда же производитель остановил инвестиции в Россию, прекратил производство, продажи и рекламу бренда.

После начала военных действий на Украине импорт пива и пивных напитков в Россию упал почти на четверть — на 22,9 процента, заявлял глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин. По данным аналитиков NielsenIQ, в 2022 году ассортимент зарубежного пива на полках российских магазинов сократился с 35 до 22 позиций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
В США назвали причину переноса украинского контрнаступления
Четверо школьников поверили педофилу и пошли к нему домой «играть в приставку»
Пит Дэвидсон пообещал не шутить про Ким Кардашьян
Тренер назвал лучшие упражнения для прокачки ягодиц для мужчин
В РПЦ высказали отношение к женщинам с крашеными волосами
Украинская группа «Антитела» заявила о планах дать концерт в Крыму летом 2024-го
Адвокат заявил о перспективе ареста Блиновской и реальном сроке для нее
В российском регионе частично ввели режим ЧС из-за пожаров
Carlsberg раскрыл предполагаемый срок ухода из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.