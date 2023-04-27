Carlsberg раскрыл предполагаемый срок ухода из России

Carlsberg заявил, рассчитывает подписать соглашение с покупателем бизнеса в России до лета

Пивоваренный концерн Carlsberg раскрыл предполагаемый срок продажи российского бизнеса — соглашение с покупателем планируют подписать до лета, пишут РИА Новости со ссылкой на руководителя отдела коммуникаций компании Таню Фредериксен.

После подписания соглашения сделка должна получить одобрение властей, заявила Фредериксен. Информацию о потенциальных покупателях она не раскрыла «в связи с продолжающимся процессом продажи».

В России Carlsberg принадлежит компания «Балтика». Ее продажу датский концерн анонсировал 28 марта 2022 года. Тогда же производитель остановил инвестиции в Россию, прекратил производство, продажи и рекламу бренда.

После начала военных действий на Украине импорт пива и пивных напитков в Россию упал почти на четверть — на 22,9 процента, заявлял глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин. По данным аналитиков NielsenIQ, в 2022 году ассортимент зарубежного пива на полках российских магазинов сократился с 35 до 22 позиций.