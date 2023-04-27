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08:00, 27 апреля 2023Ценности

Блогерша описала реакцию родителей на ее откровенный наряд и удивила фанатов

Блогерша Меган предстала в корсете и атласной юбке, частично оголяющих ее живот и грудь

Кадр: MILKTEA.MEG / TikTok

Блогерша Меган (фамилия неизвестна) описала реакцию родителей на ее откровенный наряд и удивила фанатов. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 55,4 тысячи подписчиков.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом milktea.meg предстала перед зрителями в черно-синем корсете со шнуровкой на спине и черной атласной юбке длины миди на низкой посадке. При этом девушка частично оголила область груди и живота. «Образ, который мои азиатские родители не одобряют. Если папа это увидит, то я не выдержу», — призналась она.

Пользователи сети, в свою очередь, тоже оценили образ Меган в комментариях под постом. «Это выглядит невероятно красиво», «Я в восторге», «Прекрасно тебя понимаю, у меня такие же строгие родители», — поддержали они.

Ранее в сети восхитились внешностью полной блогерши в купальнике. На размещенных кадрах юзерша предстала перед подписчиками в черном раздельном костюме для плавания, демонстрируя пышные формы. Помимо этого, в ролике видно, что в области живота, рук, ног и шеи Сойер присутствуют многочисленные жировые складки.

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Екатерина Ештокина
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