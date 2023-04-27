В Госдуме высказались о деле Блиновской

Депутат Федоров: дробление бизнеса становится нарушением при фальсификации процесса

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров высказался о дроблении бизнеса блогером Еленой Блиновской. В беседе с «Лентой.ру» депутат напомнил, что представители этой сферой, как и все остальные бизнесмены, должны соблюдать законодательство России.

«Это новая категория бизнеса. В отношении нее действуют общие правила законодательства. Специальных предложений для этой категории не предлагалось. Соответственно, надо выбрать одну из форм учета, которая предусмотрена Налоговым кодексом, оформиться и платить налоги с доходов. Все стандартно», — заявил Федоров.

Необходимо изучить правила законодательства и соблюдать их. В этом плане не важно: выращивает человек капусту на продажу или он блогер Евгений Федоров депутат Госдумы

«Если так называемое дробление бизнеса не будет никого обманывать, то никаких проблем не будет. Если "дробление" — это фальсификация реального процесса, то тогда это нарушение», — заключил депутат.

Задержание Блиновской

Утром 27 апреля стало известно, что подозреваемая в неуплате налогов блогер Елена Блиновская была задержана при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле.

Следователи рассказали, что в отношении задержанной Блиновской возбужденно дело по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, подозреваемая оказывала информационные услуги через интернет, используя схему «дробления» бизнеса.

Отмечается, что Блиновская не уплатила налог на добавленную стоимость и налог на физических лиц за период 2019-2021 годов на сумму свыше 918 миллионов рублей. Денежные средства Блиновская легализовала путем совершения финансовых операций.

Поводом для возбуждения уголовного дела явились материалы, поступившие в подразделение ведомства из УФНС России по городу Москве.

О том, что полиция проверяет Блиновскую после заявлений об обмане от ряда участниц ее марафона, со ссылкой на источник сообщил Shot 22 марта. Сама блогер тогда заявляла, что налоговые службы уже в течение года проверяют блогеров. Она также заверяла, что ей не грозят проблемы с ФНС.