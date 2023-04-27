В европейском футболе захотели ввести потолок зарплат
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин захотел ввести потолок зарплат в футболе. О своем желании он рассказал в интервью Men in Blazers, которое доступно на YouTube-канале издания.
«В будущем мы должны серьезно подумать о введении потолка зарплат. Если бюджеты вырастут до небес, то наш конкурентный баланс станет проблемой», — заявил Чеферин. Он подчеркнул, что это поможет сохранить ценность соревнований.
«Это должно быть коллективное решение — каждой лиги и УЕФА. Ведь если одни лиги введут потолок зарплат, а другие нет — это тоже не будет иметь смысла», — добавил он. Чеферин отметил, что во время обсуждения вопроса все поддержали введение ограничений.
Ранее бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин пожаловался на тяжелую жизнь футболистов. Он призвал не критиковать игроков за высокие зарплаты, отметив, что из миллионов спортсменов до хорошего заработка доходят немногие. «Быть профессиональным футболистом — тяжелейший труд. Ты тратишь все свое детство, не зная, получится ли у тебя выбиться или нет. Футболисты рискуют, жертвуют, поэтому зарплаты каждого оправданны», — заявил Гасилин.