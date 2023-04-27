Новая игра по «Звездным войнам» появится в России в мае

«Известия»: новая игра Star Wars Jedi: Survivor появится в России в конце мая

Самый главный игровой релиз для фанатов вселенной «Звездные войны» — Star Wars Jedi: Survivor — появится в России в конце мая этого года. Речь идет об изданиях для консолей PlayStation и Xbox, пишут «Известия».

Задержку объясняют логистикой. Сейчас их завозят в страну по параллельному импорту, что увеличивает сроки поставок. Как рассказали эксперты, приобрести новую игру на российских аккаунтах нельзя, но пользователи могут приобрести ее в других регионах. При этом мировой релиз для платформ PlayStation, Xbox и ПК состоится 28 апреля.

«Мы ожидаем, что диски с игрой Star Wars Jedi: Survivor для консолей поступят в продажу через три-четыре недели», — рассказал изданию представитель одной из российских торговых сетей цифровой и бытовой техники.

На маркетплейсах игру будут продавать частники и после майских праздников. При этом в одном из IT-дистрибьюторов заявили в беседе с «Известиями», что задержка с поставкой дисков в Россию связана с логистикой. Привезти новинки практически сразу после релиза действительно достаточно сложно.

По словам экспертов, на сегодняшний день ситуация со Star Wars Jedi: Survivor осложняется тем, что не до конца понятно, будет ли озвучка на русском. Компания-издатель игры не заявляла ее наличие, а в файлах программы уже обнаружили присутствие такого дубляжа.

При этом ритейлерам придется закупать диски через Турцию или Казахстан. Скорее всего, в первое время игра будет продаваться без русского дубляжа.

Знаменитая сага очень популярна в России, поэтому Star Wars Jedi: Survivor — одна из самых ожидаемых новинок года. Действие игры будет разворачиваться в том же промежутке времени, что и сериал «Оби-Ван Кеноби», который вышел летом прошлого года.

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