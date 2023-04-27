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13:05, 27 апреля 2023Спорт

Стало известно о состоянии получившего сотрясение мозга в матче РПЛ футболиста

Агент хавбека «Краснодара» Кади заявил, что получивший травму игрок чувствует себя хорошо

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Хелсио Алиск, агент бразильского полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, рассказал о его состоянии после госпитализации. Его слова приводит ТАСС.

Алиск заявил, что получивший в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) сотрясение мозга хавбек чувствует себя хорошо. «Я не знаю сроков восстановления. Но с ним все в порядке», — поделился он.

Ранее стало известно, что московская полиция начала проверку по факту травмирования спортсмена. Отмечалось, что информация об инциденте поступила в правоохранительные органы от врачей ГКБ имени Боткина, куда был доставлен Кади.

Инцидент произошел 24 апреля во время матча со «Спартаком» (3:4). Кади столкнулся головой с игроком красно-белых Георгием Джикией, после чего упал и потерял сознание. Защитник «Спартака» оказал сопернику первую медицинскую помощь, после чего бразильского полузащитника на скорой увезли в больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Дарья Коршунова
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