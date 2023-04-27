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00:14, 27 апреля 2023Бывший СССР

Армения ответила на данные об ужесточении контроля санкций против России

Комитет доходов Армении: в торговле с Россией Ереван руководствуется только правилами ЕАЭС

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

В Комитете государственных доходов Армении прокомментировали данные о требованиях Берлина к Еревану ужесточить контроль санкций против России. Ответ ведомства приводит РБК.

В заявлении, подписанном зампредседателя комитета Ашотом Мурадяном, говорится, что при импорте и экспорте товаров в Россию Армения руководствуется только правилами Евразийского экономического союза ЕАЭС, и «иных ограничений или запретов не существует».

Ранее премьер Армении Никол Пашинян пригласил к себе главу Центробанка страны, членов правительства и руководителя Комитета государственных доходов и потребовал от них перекрыть каналы обхода антироссийских санкций. Журналисты РБК узнали, что власти страны установили строгий контроль даже в аэропортах. Эксперты утверждают, что распоряжение Пашиняна связано с визитом в Берлин, во время которого ему сделали настойчивые предупреждения.

Марина Совина
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