Реабилитолог оценил шансы Костомарова восстановиться после ампутаций

Врач Терновой заявил, что процесс реабилитации Романа Костомарова будет трудным и долгим

Реабилитолог Константин Терновой оценил шансы олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова восстановиться после ампутаций. Его слова передает Sport24.

Врач заявил, что процесс реабилитации Костомарова будет трудным и долгим. Терновой объяснил, что потребуется много времени и усилий, чтобы восстановить истощенный организм, а также устранить проблемы в опорно-двигательной системе и подготовить его к операциям для протезирования.

Кроме того, специалист отметил важность работы с психологическим состоянием спортсмена. «Тут нет страховки, реабилитологи попытаются вернуть хоть в каком-то виде состояние организма Роману, но никто точно ничего не скажет даже после завершения всех восстановительных процедур», — отметил Терновой.

Ранее сообщалось, что у Костомарова возникли сложности в процессе реабилитации. «Усиленно пытаются восстановить подвижность, но ему трудно даются упражнения», — заявил один из источников РБК.

17 апреля стало известно, что Костомарову предстоит перенести несколько операций. Уточнялось, что хирургическое вмешательство необходимо перед протезированием.

Костомаров был госпитализирован 10 января. По информации «Московского комсомольца», фигуристу ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.