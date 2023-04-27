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18:27, 27 апреля 2023Спорт

Теннисиста дисквалифицировали после глотка воды из бутылки друга

Словацкого теннисиста Андрея Мартина дисквалифицировали за употребление допинга

Фото: Julian Finney / Getty Images

Словацкого теннисиста Андрея Мартина дисквалифицировали за употребление допинга. Об этом сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Отстранение будет действовать 14 месяцев. Спортсмен употреблял запрещенное вещество остарин. Он объяснил попадание допинга в организм тем, что сделал глоток воды из чужой бутылки на соревнованиях. Якобы Мартин перепутал бутылки на турнире по флорболу, а его партнер по команде добавлял остарин.

Мартин занимает 554-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он не выигрывал ни одного турнира под эгидой организации.

В мае 2021 года украинская теннисистка Даяна Ястремская объяснила попадание допинга в организм. На первом слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) спортсменка завила, что запрещенные вещества были найдены у нее из-за полового акта с бывшим бойфрендом.

Анастасия Борисова
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