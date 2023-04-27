Теннисиста дисквалифицировали после глотка воды из бутылки друга

Словацкого теннисиста Андрея Мартина дисквалифицировали за употребление допинга

Словацкого теннисиста Андрея Мартина дисквалифицировали за употребление допинга. Об этом сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Отстранение будет действовать 14 месяцев. Спортсмен употреблял запрещенное вещество остарин. Он объяснил попадание допинга в организм тем, что сделал глоток воды из чужой бутылки на соревнованиях. Якобы Мартин перепутал бутылки на турнире по флорболу, а его партнер по команде добавлял остарин.

Мартин занимает 554-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он не выигрывал ни одного турнира под эгидой организации.

В мае 2021 года украинская теннисистка Даяна Ястремская объяснила попадание допинга в организм. На первом слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) спортсменка завила, что запрещенные вещества были найдены у нее из-за полового акта с бывшим бойфрендом.