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01:06, 27 апреля 2023Бывший СССР

Россию обвинили в попытках дестабилизировать ситуацию в Молдавиии

Президент Молдавии Санду заявила, что РФ пытается дестабилизировать ситуацию в республике
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Jurnal TV обвинила Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в республике, чтобы «не допустить ее преобразования». Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом политик прокомментировала скандал с высылкой дипломатов из Молдавии и России. «Москву устраивает, чтобы в Молдавии был хаос, была коррупция, бедность, чтобы были руководители, которых можно купить и контролировать, только таким образом РФ может продвигать свои интересы», — заявила она.

Ранее в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдавии объяснили объявление российского дипломата персоной нон грата Венской конвенцией 1961 года о дипломатических сношениях. В ведомстве подчеркнули, что такое решение было принято после «неподобающего поведения» сотрудников посольства РФ, когда главе Татарстана Рустаму Минниханову отказали во въезде в Молдавию. Во внешнеполитическом ведомстве России в свою очередь пообещали ответить на подобные действия Кишинева.

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Марина Совина
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