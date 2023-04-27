Охваченная огнем российская деревня попала на видео

Пожар в деревне Логоушка Курганской области попал на видео

Пожар в деревне Логоушка Курганской области попал на видео. Серию роликов с места событий опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно пламя, полностью охватившее ряд строений в разных частях населенного пункта. Из нескольких мест вырываются черные столбы дыма, которые сносит в сторону ветер. На переднем плане видна покрытая выжженной травой земля.

Согласно ранее предоставленным МЧС России данным, в деревне горят 76 домов. Изначально сообщалось о пожаре в 20 жилых и 20 хозяйственных постройках. На месте пожара нашли тело одного погибшего.

Власти региона обратились к главе МЧС России Александру Куренкову с просьбой содействовать тушению пожара. Позже стало известно о привлечении к ликвидации стихийного бедствия авиации. На территории Кетовского муниципального округа Курганской области, а также в областном центре — Кургане введен режим ЧС.