В Китае назвали Пекин влиятельным посредником в украинском кризисе

Global Times: Китай стал влиятельным посредником в контексте украинского кризиса

Телефонные переговоры председателя Китая Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского говорят о том, что Пекин можно назвать влиятельным посредником в контексте украинского кризиса. Об этом написала китайская государственная газета Global Times.

В среду состоялась беседа двух политиков. По ее итогам Зеленский заявил, что переговоры были длинными и содержательными. Также политик сообщил о назначении посла Украины в Китае.

В свою очередь, Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин направит на Украину и в другие страны спецпредставителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования кризиса.

Разговор двух лидеров состоялся по инициативе украинской стороны. Си Цзиньпин также отметил, что КНР готова вместе с Украиной работать над продвижением взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

Позже в ООН заявили, что организация приветствует усилия по мирному урегулированию украинского конфликта. Заместитель официального представителя генсека Фархан Хак выразил надежду на то, что Китай продолжит играть полезную роль в данном вопросе.

В среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что стороны конфликта на Украине должны способствовать мирному урегулированию, а не подливать масла в огонь. Так дипломат прокомментировала поставки Лондоном снарядов с обедненным ураном Киеву.