Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:44, 27 апреля 2023Мир

В Китае назвали Пекин влиятельным посредником в украинском кризисе

Global Times: Китай стал влиятельным посредником в контексте украинского кризиса

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Телефонные переговоры председателя Китая Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского говорят о том, что Пекин можно назвать влиятельным посредником в контексте украинского кризиса. Об этом написала китайская государственная газета Global Times.

В среду состоялась беседа двух политиков. По ее итогам Зеленский заявил, что переговоры были длинными и содержательными. Также политик сообщил о назначении посла Украины в Китае.

В свою очередь, Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин направит на Украину и в другие страны спецпредставителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования кризиса.

Разговор двух лидеров состоялся по инициативе украинской стороны. Си Цзиньпин также отметил, что КНР готова вместе с Украиной работать над продвижением взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

Позже в ООН заявили, что организация приветствует усилия по мирному урегулированию украинского конфликта. Заместитель официального представителя генсека Фархан Хак выразил надежду на то, что Китай продолжит играть полезную роль в данном вопросе.

В среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что стороны конфликта на Украине должны способствовать мирному урегулированию, а не подливать масла в огонь. Так дипломат прокомментировала поставки Лондоном снарядов с обедненным ураном Киеву.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Володин объяснил раннее выдвижение Байдена на второй срок
Проведены успешные испытания препарата против болезни Альцгеймера
В Белоруссии оценили уход из страны иностранных инвесторов
Блиновскую задержали за уклонение от уплаты налогов
На Кубе задержали российский самолет с туристами
Гуляющие за гаражами российские подростки нашли труп женщины
Женщина осталась с логотипами Nike на лице вместо бровей после окрашивания
В России сократилось число долгожителей
Суд Японии вынес приговор российскому моряку с судна «Амур»
Лукашенко пригласил в Белоруссию президента ЮАР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.