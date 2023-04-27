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00:03, 27 апреля 2023Спорт

Эксперт рассказала о силовой тренировке для снижения веса и укрепления мышц

Фитнес-тренер Макналти посоветовала делать планку и приседания с прыжком для снижения веса

Фото: Anastase Maragos / Unsplash

Фитнес-эксперт Роуз Макналти рассказала о простой силовой тренировке для снижения веса и укрепления мышц. Ее слова приводит портал Eat This, Not That.

Специалист порекомендовала делать классические приседания, приседания с прыжком, выпады вперед до угла 90 градусов, ягодичный мост, отжимания и планку. Одним из самых эффективных упражнений, по словам Макналти, также является румынская становая тяга на одной ноге. «Поставьте ноги на ширине бедер, зажмите в руках гантели, наклонитесь вперед, одновременно с этим поднимая прямую прямую ногу параллельно полу. Сделайте паузу и вернитесь в исходное положение», — пояснила тренер. Повторить движение необходимо с другой стороны.

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Эксперт отметила, что проработать мышцы рук и спины поможет также жим гантелей от плеч в положении стоя. Для этого необходимо зажать гантели в руках и поднять их на уровень плеч, согнув локти. Затем, напрягая мышцы пресса, вытянуть руки и поднять гантели вверх, а после медленно опустить до исходного уровня.

Чтобы укрепить мышцы кора, Макналти посоветовала делать упражнение под названием Dead Bug. «Лягте на спину, согните колени и поднимите ноги так, чтобы голени находились параллельно полу. Вытяните руки вверх перпендикулярно груди. После этого одновременно опустите правую руку и левую ногу, но не касайтесь пола», — объяснила специалист, добавив, что затем движение нужно повторить на другую сторону.

11 апреля фитнес-тренер назвал лучшие упражнения, с помощью которых можно поработать над бицепсом. Специалист выделил сгибание предплечья со штангой, сгибание EZ-грифа в скамье Скотта и сгибание предплечья с использованием TRX.

Андрей Стрельцов
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