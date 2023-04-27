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11:49, 27 апреля 2023Наука и техника

Объяснена необходимость регулируемого приклада для винтовки Чукавина

Чукавин: регулируемый ручной приклад для СВЧ необходим из-за увеличения роста стрелка

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Введение регулируемого ручного приклада для снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) объясняется требованиями к удобству эксплуатации и увеличением среднего роста стрелка. Об этом ТАСС сообщил создатель СВЧ, конструктор Андрей Чукавин.

«Изменения эргономики оружия назрели сами собой: это складывающийся приклад с регулировкой его длины, а также высоты щеки и затылка — причем амортизированного. Кроме того, приклад сам должен регулироваться по длине, поскольку сейчас уже выросло другое поколение, для которых приклад СВД (снайперская винтовка Драгунова — прим. «Ленты.ру») коротковат», — сказал специалист.

По его словам, необходимость винтовки с регулируемым прикладом объясняется и тем, что она лучше совмещается с экипировкой стрелка. «При использовании в зимних условиях или с надетым бронежилетом возможность быстрой регулировки приклада по длине тоже положительно сказывается на эргономике», — сказал Чукавин.

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В феврале президент группы компаний «Калашников» Алан Лушников заявил, что одноименный концерн получил положительные отзывы об использовании СВЧ от подразделений, которые принимают участие в СВО.

Тогда же Лушников сообщил, что «Калашников» начал серийное производство снайперской винтовки Чукавина, которая прошла государственные испытания.

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Иван Потапов
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