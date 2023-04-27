Тарасова оценила создание коалиции для недопуска россиян на соревнования

Тренер Тарасова заявила, что коалиция из 36 стран не повлияет на допуск россиян на турниры

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила создание коалиции из 36 стран для недопуска российских спортсменов на международные соревнования. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это их решение. Нам какое дело? Формируют? Флаг им в руки. Никто никого слушать не будет в этом вопросе», — заявила специалист. По ее словам, допуск России зависит от решения Международного олимпийского комитета и Польша с 36 странами не смогут повлиять на это.

Ранее 27 апреля министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что страна находится в процессе создания коалиции из 36 государств, выступающих против возвращения россиян и белорусов на международные турниры.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.