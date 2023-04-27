Путин получил предложения генсека ООН по зерновой сделке

Захарова: предложения и инициативы генсека ООН Гутерриша доложены президенту Путину

Все предложения и инициативы генсека Организации Объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриша по черноморской зерновой сделке были переданы президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова во время брифинга ведомства, сообщает ТАСС.

«Все материалы доложены президенту Российской Федерации [Владимиру Путину]. И все решения будут приниматься после межведомственной проработки», — заявила дипломат в ответ на вопрос журналиста.

Ранее эту информацию также подтвердил официальный представитель Кремля и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

24 апреля Гутерриш передал российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову письмо для Путина по зерновой сделке. Генсек во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН призвал стороны, подписавшие документ по черноморской инициативе, впредь исполнять российскую часть сделки.