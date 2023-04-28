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10:57, 28 апреля 2023Наука и техника

Армия России в зоне СВО использовала украденные США иранские ракеты

RusVesna: армия России в зоне СВО использовала украденные США иранские ракеты

Фото: Минобороны России / Globallookpress.com

Армия России в зоне специальной военной операции (СВО) использовала украденные США иранские термобарические ракеты. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ведущийся добровольцами, волонтерами и военными корреспондентами поддерживаемого Минобороны России издания «Русская Весна».

Авторы поста ссылаются на украинских аналитиков, согласно которым Dehlaviyeh является иранской копией противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет-ЭМ». Его отличительной особенностью считается красная полоска на тубусе, которой на оригинальных российских ракетах нет.

«Возможно комплексы захвачены армией России у Вооруженных сил Украины, которым их могли передать американцы после захвата иранских кораблей с оружием для Йемен», — говорится в публикации.

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В апреле полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik заявил, что дальность стрельбы российского «Корнета» в два раза выше, чем у американского ПТРК Javelin.

В феврале в «Ростехе» сообщили, что ПТРК «Корнет», ракеты «Вихрь» и «Атака» смогут эффективно поражать танки Leopard 2 немецкого производства.

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Иван Потапов
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