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07:30, 28 апреля 2023Путешествия

Пассажиры самолета дважды побили друг друга за один полет и попали на видео

Пассажиры Alliance Airlines дважды подрались за один полет и сломали окно

Пассажиры авиакомпании Alliance Airlines дважды побили друг друга за один полет, сломали иллюминатор и попали на видео. Об этом сообщает News.com.au.

Уточняется, что рейс следовал из австралийского Кэрнса на остров Грут-Айленд. Спустя час после вылета четверо пассажиров подрались из-за брошенной на пол бутылки. В связи с этим пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета, чтобы высадить одну из участниц конфликта.

Через несколько часов самолет вновь поднялся в воздух, но те же пассажиры опять напали друг на друга. После приземления в пункте назначения трое нарушителей порядка были задержаны. Первому предъявили обвинение в нападении и хулиганстве, второму — в порче имущества и хулиганстве, третьему — в торговле наркотиками.

Ранее пассажир рейса Air India затеял драку на борту самолета и оттаскал за волосы одну из стюардесс. Лайнер направлялся из Дели в Хитроу, однако из-за дебошира рейс был сорван.

Зарина Дзагоева
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