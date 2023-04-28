Минобороны заявило о назначении командующих Балтийским и Тихоокеанским флотами

Минобороны сообщило о назначении новых командующих Балтийским и Тихоокеанским флотами

В России на пост новых командующих Балтийским и Тихоокеанским флотами официально назначены Владимир Воробьев и Виктор Лиина. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, передает «Интерфакс».

Там уточнили, что новых командующих представил руководящему составу главком Военно-морского флота (ВМФ) России Николай Евменов. Воробьев сменил на посту командующего Балтийским флотом адмирала Виктора Лиину — его направили командовать Тихоокеанским флотом. В свою очередь, Лиина занял пост адмирала Аваянца, который был уволен с военной службы по достижению предельного возраста.

Ранее о том, что Авакянц покинул пост командующего Тихоокеанским флотом, рассказал полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он разъяснил, что военачальник возглавит штаб, курирующий центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

14 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о внезапной проверки боеготовности Тихоокеанского флота. Министр назвал наращивание возможностей флота по отражению агрессии вероятного противника основной ее целью. Проверка завершилась 20 апреля.