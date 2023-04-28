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14:24, 28 апреля 2023Наука и техника

Употребление жареной еды связали с депрессией

PNAS: обнаружена связь между жареной едой и повышенным уровнем тревоги и депрессии

Фото: Shardar Tarikul Islam / Unsplash

Группа диетологов из Чжэцзянского университета в Китае обнаружила возможную связь между частым употреблением жареной еды и повышенным уровнем тревоги и депрессии. Результаты научной работы опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

В ходе исследования были проанализированы данные 140 728 человек. Оказалось, что у тех, кто ел много жареной пищи, чаще диагностировали симптомы тревоги и/или депрессии. В частности, специалисты обнаружили, что симптомы усиливались на 7–12 процентов у тех, кто сообщал о частом употреблении таких продуктов, и что наибольший риск, по-видимому, был связан с употреблением в пищу жареного картофеля фри.

Ученые также проверили, может ли такое действие объясняться эффектом от акриламида, возникающего при обжарке, в эксперименте с использованием животной модели — рыбок данио. Воздействие вещества снижало стремление рыб исследовать новую территорию, а также усиливало такие свойства поведения, как скототаксис (стремление к темным местам) и тигмотаксиса (реакция на контактные стимулы), что, по мнению авторов, соответствует увеличению тревоги и депрессии у людей. Потребление акриламида также подавляет экспрессию гена tjp2a, который, как было установлено, играет роль в проницаемости гематоэнцефалического барьера.

Однако авторы подчеркивают, что требуется дополнительная работа, чтобы окончательно доказать, что частое употребление жареной пищи приводит к проблемам с психическим здоровьем. Согласно альтернативному объяснению, люди в группе, которую изучали ученые, потребляли больше жареной пищи, потому что страдали от беспокойства или депрессии.

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Александр Еникеев
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