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22:47, 28 апреля 2023Бывший СССР

Военный аналитик объяснил цели российского удара по штабам и базам ВСУ

Военный аналитик Кнутов: РФ нанесла удар по штабам ВСУ для срыва масштабного наступления
СюжетМинобороны:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Военный аналитик Юрий Кнутов в беседе с «Московским комсомольцем» объяснил цели российского удара по штабам и базам Вооруженных сил Украины. По его словам, это было сделано в качестве предупредительной меры для срыва масштабного наступления в Донбассе.

Эксперт отметил, что удары были массированными и высокоточными, а потеря большого количества офицеров окажет влияние на возможности украинских военных.

Кнутов отметил, что ракеты большой дальности X-101, X-555 обладают высокой точностью наведения, поэтому они смогли поразить назначенные объекты, в том числе один из штабов, в котором находились высокопоставленные украинские и западные военные.

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«Это серьезный удар. Потому что сейчас идет подготовка к наступлению, штабы работают круглосуточно, оттуда идет управление и руководство войсками киевского режима, которые должны будут действовать на разных направлениях. И удар по штабам перед наступлением срывает его или делает его дезорганизованным», — заявил военный аналитик.

28 апреля Минобороны сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли групповой ракетный удар по резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также Российская армия нанесла удар по объединенному штабу обороны Артемовска (украинское название — Бахмут).

Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ракетный удар, нанесенный Российской армией в ночь с 26 на 27 апреля по территории судостроительного завода в Николаеве, уничтожил около 20 высших украинских и зарубежных офицеров.

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Марина Совина
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