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20:02, 28 апреля 2023Ценности

56-летняя модель Sports Illustrated раскрыла секрет красоты

56-летняя модель Нина Кэш назвала ретинол и увлажняющие кремы секретом своей красоты

Фото: Mickael Higgins / Sports Illustrated

Модель Sports Illustrated Нина Кэш раскрыла секрет своей красоты. Интервью с ней публикует The Sun.

Манекенщица рассказала, что впервые попала в модельную сферу в возрасте 20 лет, однако оставила ее после рождения ребенка. Затем женщина сделала карьеру в академических кругах. Она дослужилась до должности заместителя декана в университете, прежде чем уйти на пенсию в июне прошлого года. Впоследствии она вновь занялась моделированием и выиграла конкурс журнала Sports Illustrated, получив возможность с ним сотрудничать.

При этом, по словам 56-летней Кэш, она не пользуется услугами косметологов. Среди средств, с помощью которых женщина сохраняет молодость кожи, она назвала ретинол, увлажняющий крем и продукцию бренда уходовой косметики Cetaphil. «Думаю, сейчас я лучшая версия самой себя. Я определенно чувствую себя увереннее», — заявила собеседница издания.

Ранее российская модель Алеся Кафельникова раскрыла секрет красоты. 24-летняя манекенщица заявила, что раз в месяц проходит процедуру чистки лица и прибегает к пилингу. Также, по словам модели, она сделала криолиполиз.

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Алина Гостева
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