Олимпийский призер Носов отреагировал на информацию об уголовном преследовании

Олимпийский призер Носов назвал информацию об уголовном преследовании в Индонезии ложью

Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах по дзюдо Дмитрий Носов отреагировал на информацию о том, что его объявили в уголовный розыск в Индонезии. Его слова приводит «Матч ТВ».

Бывший спортсмен назвал появившиеся публикации ложью и провокацией врагов. Он подчеркнул, что его адвокаты связались с индонезийской полицией, которая заявила об отсутствии уголовного дела в его отношении.

Ранее в пятницу, 28 апреля, Telegram-канал Mash сообщил о том, что на Носова завели уголовное дело после того, как он избил сотрудника гостиницы в августе 2022 года. Конфликт произошел из-за отказа работника открывать спортсмену сейф с деньгами и документами.

Носов завоевал бронзу на Олимпиаде в Афинах в дзюдо в категории до 81 килограмма. На его счету также бронзовая награда чемпионата Европы в этой же категории.