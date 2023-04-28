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16:49, 28 апреля 2023Забота о себе

Врач назвала российские регионы с людьми с самыми плохими зубами

Стоматолог Евшения Бойцова: регион проживания влияет на здоровье зубов

Фото: Unsplash

Регион проживания влияет на здоровье зубов, рассказала стоматолог-ортопед, основательница клиники авторской стоматологии «Астевита» Евгения Бойцова. Врач назвала «Ленте.ру» российские города, где живут люди с самыми плохими зубами.

По ее словам, почти каждый житель России имеет проблемы с зубами. Основная причина этого — нехватка необходимых для здоровья зубов микроэлементов.

90
процентов

жителей России страдают от кариеса

Например, в питьевой воде может быть недостаточно фтора — основного элемента, из которого состоит структура эмали. В среднем норма содержания фтора в проточной воде — около 0,5 миллиграмма на литр. Однако не во всех регионах страны содержание фтора в воде дотягивает до этой отметки, пояснила Бойцова.

Дефицит фтора в воде есть в Саратовской, Свердловской, Брянской, Ленинградской областях, в Татарстане и Москве, в Краснодарском крае. Жителям этих регионов строго рекомендуется применять зубные пасты с фтором, раз в год проводить фторирование зубов. Это сделает эмаль более плотной и защитит зубы от кариеса

Евгений Бойцовастоматолог

Врач добавила, что для минимизации развития кариеса в регионах проводят различные эпидемиологические работы, в их перечень входит и фторирование воды. Однако она рекомендует не надеяться только на это, а добавлять в пищу фторированную соль, яйца, рыбу и прочие продукты питания с высоким содержанием фтора.

Пользу или вред любого вещества для организма определяет его доза, продолжила Бойцова. Это же можно сказать и про фтор.

Если фтора в воде слишком много, то в организме образуется его переизбыток. И это также негативным образом отражается на здоровье эмали. Например, развивается такое заболевание, как флюороз. Это некариозное поражение эмали, при котором появляются либо белые, либо темные пятна на зубах

Евгения Бойцовастоматолог
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Таким негативным последствиям переизбытка фтора подвержены жители некоторых городов Подмосковья, Пензенской и Уральской областях, а также регионы Сибири. «Если вы живете в этих регионах, вам рекомендуется использовать пасты без фтора, минимизировать поступление этого микроэлемента с продуктами питания, а также готовить пищу только на бутилированной воде», — дала совет врач.

Ранее Евгения Бойцова рассказала, как зубам могут навредить зубочистки. Она предупредила, что при их неправильном использовании можно травмировать десны.

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Вера Владзиевская
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