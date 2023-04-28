Врач назвала российские регионы с людьми с самыми плохими зубами

Стоматолог Евшения Бойцова: регион проживания влияет на здоровье зубов

Регион проживания влияет на здоровье зубов, рассказала стоматолог-ортопед, основательница клиники авторской стоматологии «Астевита» Евгения Бойцова. Врач назвала «Ленте.ру» российские города, где живут люди с самыми плохими зубами.

По ее словам, почти каждый житель России имеет проблемы с зубами. Основная причина этого — нехватка необходимых для здоровья зубов микроэлементов.

90 процентов жителей России страдают от кариеса

Например, в питьевой воде может быть недостаточно фтора — основного элемента, из которого состоит структура эмали. В среднем норма содержания фтора в проточной воде — около 0,5 миллиграмма на литр. Однако не во всех регионах страны содержание фтора в воде дотягивает до этой отметки, пояснила Бойцова.

Дефицит фтора в воде есть в Саратовской, Свердловской, Брянской, Ленинградской областях, в Татарстане и Москве, в Краснодарском крае. Жителям этих регионов строго рекомендуется применять зубные пасты с фтором, раз в год проводить фторирование зубов. Это сделает эмаль более плотной и защитит зубы от кариеса Евгений Бойцова стоматолог

Врач добавила, что для минимизации развития кариеса в регионах проводят различные эпидемиологические работы, в их перечень входит и фторирование воды. Однако она рекомендует не надеяться только на это, а добавлять в пищу фторированную соль, яйца, рыбу и прочие продукты питания с высоким содержанием фтора.

Пользу или вред любого вещества для организма определяет его доза, продолжила Бойцова. Это же можно сказать и про фтор.

Если фтора в воде слишком много, то в организме образуется его переизбыток. И это также негативным образом отражается на здоровье эмали. Например, развивается такое заболевание, как флюороз. Это некариозное поражение эмали, при котором появляются либо белые, либо темные пятна на зубах Евгения Бойцова стоматолог

Таким негативным последствиям переизбытка фтора подвержены жители некоторых городов Подмосковья, Пензенской и Уральской областях, а также регионы Сибири. «Если вы живете в этих регионах, вам рекомендуется использовать пасты без фтора, минимизировать поступление этого микроэлемента с продуктами питания, а также готовить пищу только на бутилированной воде», — дала совет врач.

Ранее Евгения Бойцова рассказала, как зубам могут навредить зубочистки. Она предупредила, что при их неправильном использовании можно травмировать десны.