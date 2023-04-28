Зеленский отказался озвучить задачи нового посла Украины в Китае

Зеленский отказался озвучить задачи, которые поставил перед новым послом Украины в Китае

Президент Украины Владимир Зеленский отказался озвучить задачи, который он поставил перед новым послом Украины в Китае. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В ходе пресс-конференции журналистка об этом спросила главу государства. «Не скажу. Спасибо», — ответил украинский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла республики в Китае 26 апреля. Им стал бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности республики Павел Рябикин.

Ранее украинский лидер подтвердил факт своей беседы с главой Китая Си Цзиньпином и анонсировал назначение нового посла в КНР. При этом он выразил уверенность, что это «даст мощный толчок развитию двусторонних отношений».

