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09:07, 29 апреля 2023Спорт

«Миннесота» Капризова выбыла из борьбы за Кубок Стэнли

«Миннесота Уайлд» проиграла «Даллас Старс» и выбыла из борьбы за Кубок Стэнли

«Миннесота Уайлд» дома проиграла «Даллас Старс» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Далласа». У гостей отличились Роопе Хинц, Уайатт Джонстон, Мэйсон Марчмент и Макс Доми. Единственную шайбу хозяев забросил Фредерик Годро. Российский форвард команды Кирилл Капризов результативными действиями не отметился. В третьем периоде при счете 3:0 он не попал в пустые ворота.

Таким образом, «Миннесота» выбыла из борьбы за Кубок Стэнли. «Даллас» на следующем этапе сыграет с победителем противостояния между «Сиэтл Кракен» и «Колорадо Эвеланш».

Серия плей-офф стартовала в НХЛ 18 апреля. В первом раунде матчи проводят 16 команд (по восемь в Западной и Восточной конференциях).

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. Россиянин стал первым игроком в истории клуба, которому удалось провести два и более сезона с 40 голами.

Ксения Курашкина
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