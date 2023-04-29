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06:00, 29 апреля 2023Спорт

Карлсен оценил матч Непомнящего и Лижэня за титул чемпиона мира

Карлсен назвал матч Непомнящего и Лижэня за титул чемпиона мира захватывающим
Магнус Карлсен

Магнус Карлсен. Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен оценил матч между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем. Слова шахматиста приводит VG.

«Захватывающий матч между двумя очень сильными игроками, но это еще не значит, что они лучшие в мире», — заявил Карлсен.

27 апреля Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в 13-й партии матча. Встреча завершилась на 39-м ходу. Счет вновь стал равным — 6,5:6,5.

Следующая партия матча, которая может стать решающей, состоится 29 апреля. Победителем турнира станет шахматист, первым набравший как минимум 7,5 очка.

Карлсен является действующим чемпионом мира. Ранее он отказался защищать титул, сославшись на нехватку мотивации. В декабре 2021 года он обыграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5.

Ксения Курашкина
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