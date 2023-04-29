Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
1:2
1-й тайм
live
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
Ахмат
Сегодня
16:30 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
Ак Барс
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 7-й матч
Краснодар
Сегодня
19:00 (Мск)
Урал
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
Спартак М
Сегодня
19:30 (Мск)
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
13:44, 29 апреля 2023Спорт

В «Зените» высказались о будущем получившего российское гражданство бразильца

В «Зените» уверены, что Малком и Вендел не уйдут в летнее трансферное окно

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов высказался о продолжении сотрудничества с бразильскими игроками Венделом и Малкомом в будущем. Слова функционера приводит «Спорт-Экспресс».

Погорелов выразил уверенность в том, что футболисты не уйдут из клуба в летнее трансферное окно. «Обсуждений в этом вопросе точно нет», — заявил он.

24 февраля стало известно, что Малком и еще один бразильский футболист «Зенита» Клаудиньо получили российское гражданство. Бывший нападающий сборной России Ари рассказал, что в Бразилии осудили спортсменов, когда узнали об их решении.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургской команды он стал победителем Кубка России и трехкратным чемпионом страны, а также трижды завоевал Суперкубок России. Вендел играет за сине-бело-голубых с 2020 года. Вместе с командой полузащитник по два раза выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Несколько беспилотников ВСУ атаковали Крым и Севастополь
В СПЧ связали инцидент с посольской школой в Польше с грядущим Днем Победы
В Минобороны России отчитались о ведении боев на окраинах Артемовска
Минобороны сообщило об уничтожении 70 бойцов ВСУ на купянском направлении
Минобороны России рассказало об ударах по подразделениям ВСУ в ЛНР и ДНР
Минобороны России сообщило об ударе по группировке войск ВСУ «Херсон»
ВСУ потеряли более 500 солдат на донецком направлении
Италия передала Украине партию полностью неисправных артиллерийских установок
Смертельное ДТП с участием такси и мотоцикла в Москве попало на видео
Военнослужащий из Ленобласти умер под Белгородом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.