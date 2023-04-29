Экс-разведчик США предрек Киеву разрушение при попытке напасть на Москву
В случае нападения Киева на Москву все украинцы погибнут, считает офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Такое мнение он выразил в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
«США и все, кто имеют к этому отношение, мы пытаемся сказать украинцам, что если вы нападете на Москву, то начнется настоящая война, и вы все умрете», — заявил бывший офицер. Кроме того, по его прогнозам, последствиями такого шага станет гибель президента Украины Владимира Зеленского в течение пары недель.
Помимо этого, Риттер также напомнил о бомбардировках Ирака американскими военнослужащими, которые, как он утверждает, наносили удары не по энергетической инфраструктуре, а по зданиям парламента и другим, связанным с политической деятельностью, местам. В такой же ситуации оказался бы и Киев, резюмировал экс-разведчик.
Ранее Риттер предрек уход США с Украины. По его мнению, американцы «просто уйдут и вернуться в крепость», оставив тех, кто верил их обещаниям «сражаться до конца плечом к плечу», одних.