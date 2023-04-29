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04:08, 29 апреля 2023Мир

Экс-разведчик США предрек Киеву разрушение при попытке напасть на Москву

Экс-разведчик США Риттер: в случае атаки Киева на Москву всех украинцев ждет смерть

Фото: Tom Szlukovenyi / Reuters

В случае нападения Киева на Москву все украинцы погибнут, считает офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Такое мнение он выразил в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

«США и все, кто имеют к этому отношение, мы пытаемся сказать украинцам, что если вы нападете на Москву, то начнется настоящая война, и вы все умрете», — заявил бывший офицер. Кроме того, по его прогнозам, последствиями такого шага станет гибель президента Украины Владимира Зеленского в течение пары недель.

Помимо этого, Риттер также напомнил о бомбардировках Ирака американскими военнослужащими, которые, как он утверждает, наносили удары не по энергетической инфраструктуре, а по зданиям парламента и другим, связанным с политической деятельностью, местам. В такой же ситуации оказался бы и Киев, резюмировал экс-разведчик.

Ранее Риттер предрек уход США с Украины. По его мнению, американцы «просто уйдут и вернуться в крепость», оставив тех, кто верил их обещаниям «сражаться до конца плечом к плечу», одних.

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Марина Совина
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