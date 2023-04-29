В СПЧ связали инцидент с посольской школой в Польше с грядущим Днем Победы

Член СПЧ Брод: инцидент с посольской школой в Польше связан с грядущим Днем Победы

Инцидент с посольской школой в Польше связан с грядущим Днем Победы. С таким мнением выступил член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод, его слова приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти Варшавы при поддержке полиции ворвались в здание школы и повесили на двери новые замки. Польша дала сотрудникам школы меньше восьми часов на сборы.

По мнению правозащитника, подобные действия Польши накануне Дня Победы направлены на дискредитацию имиджа России и принижение ее роли в освобождении Польши от оккупации.

В целом же Брод отметил, что нападки на российские консульские учреждения — лишь одно «из звеньев антироссийской политики Польши, которая усилилась после государственного переворота в Киеве и "Крымской весны"».

2 марта МИД Польши сообщил о начале процесса изъятия объектов недвижимости России в стране.