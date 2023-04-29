Появились подробности о скоординированной атаке беспилотников ВСУ в Крыму

Аксенов: в небе над Крымом сбит один БПЛА, еще один был подавлен средствами РЭБ

Параллельно с атакой двух беспилотников на нефтебазу в Казачьей Бухте, в небе над Крымом был сбит один БПЛА, еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). О скоординированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил глава российского региона Сергей Аксенов в Telegram.

«Параллельно с утренней атакой дронов на Севастополь в небе над Республикой Крым силами ПВО был сбит один БПЛА и еще один подавлен средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет. Прошу всех соблюдать спокойствие. Доверяйте только проверенным источникам информации», — говорится в его сообщении.

Утром 29 апреля стало известно, что в Севастополе загорелся резервуар с топливом. По предварительной информации, возгорание произошло из-за атаки беспилотника. Пожар попал на видео. Сейчас пожар локализован.

По словам губернатора, пожар на нефтебазе никак не повлияет на ситуацию со снабжением Севастополя топливом.