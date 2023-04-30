Объяснившего поражение команды присутствием разгильдяя тренера уволили

Ярославский футбольный клуб «Шинник» уволил главного тренера команды Вадима Евсеева

Ярославский футбольный клуб «Шинник», выступающий в Первой лиге, уволил главного тренера команды Вадима Евсеева. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

Действие договора было прекращено по соглашению сторон. «Шинник» поблагодарил тренера за проделанную работу и пожелал ему успехов в тренерской деятельности.

22 апреля «Шинник» проиграл владикавказской «Алании» со счетом 0:1 в матче 28-то тура Первой лиги. Единственный мяч на четвертой добавленной ко второму тайму минуте забил полузащитник Батраз Гурциев. Перед этим хавбек «Шинника» Александр Галимов потерял мяч на своей половине поля. Евсеев объяснил результат присутствием разгильдяя в клубе.

Евсеев возглавлял «Шинник» с лета 2021 года. После 29 матчей Первой лиги «Шинник» располагается на 11-м месте, имея в активе 37 очков. Лидирует «Балтика» из Калининграда с 58 очками.