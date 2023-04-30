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10:52, 30 апреля 2023Спорт

Тренер ЦСКА назвал секрет второй победы подряд в Кубке Гагарина

Тренер ЦСКА Сергей Федоров назвал секретом победы в Кубке Гагарина самоотдачу хоккеистов

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров высказался о второй подряд победе команды в Кубке Гагарина. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Секрет победы один — это командный вид спорта, нужна самоотдача. У нас есть ребята, которые сыграли игры без пропусков. Наша задача — настраивать ребят, объяснять», — заявил тренер. Он назвал победу заслуженной и поздравил игроков.

ЦСКА выиграл Кубок Гагарина 29 апреля, одержав победу над казанским «Ак Барсом» в седьмом матче серии из четырех побед. Самым ценным игроком розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал нападающий армейцев Михаил Григоренко.

Армейцы в третий раз стали обладателями Кубка Гагарина. Ранее они побеждали в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

Анастасия Борисова
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