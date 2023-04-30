В России отреагировали на гибель двух человек при обстреле ВСУ Брянской области

Депутат Чепа после гибели россиян при обстреле ВСУ Брянской области призвал к действиям

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на гибель двух россиян в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Суземка в Брянской области. В беседе с «Лентой.ру» депутат призвал к действиям.

Ранее стало известно, что в ночь на 30 апреля два человека погибли в результате обстрела ВСУ поселка Суземка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Позднее глава региона заявил, что ВСУ во второй раз за ночь на воскресенье, 30 апреля, обстреляли поселок Суземка с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО). Как сообщил Богомаз, российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько снарядов.

Здесь нужно действовать, а не возмущаться. Мы это прекрасно понимаем. Нужны действия, которые не позволяли бы Украине наносить такие удары Алексей Чепа депутат Госдумы

«К сожалению, НАТО поставляет Украине оружие, которое позволяет наносить удары со значительной дальности. Предотвратить это нашим вооруженным силам крайне сложно. Если же подобное совершают диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), то мы не должны этого допускать. А если это дроны, то нам надо значительно увеличить количество антидроновых систем», — заявил Чепа.

В субботу, 29 апреля, после артиллерийского обстрела со стороны ВСУ энергетической инфраструктуры пять сел в Шебекинском районе Белгородской области остались без света.

Ранее стало известно об обстреле со стороны Украины поселка Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области. По данным губернатора Романа Старовойта, пострадавших нет. Власти пообещали оказать помощь всем, чьи дома пострадали.

