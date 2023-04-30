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10:01, 30 апреля 2023Спорт

Появились подробности ареста призера Олимпиады-80 за продажу наркотиков в Гоа

Посольство России в Индии выясняет обстоятельства ареста россиян за торговлю наркотиками

Фото: MukeshR / Unsplash

Посольство России в Индии заявило, что выясняет обстоятельства задержания российских граждан в штате Гоа по обвинению в причастности к торговле наркотиками. Подробности стали известны ТАСС.

Российские дипломаты заявили, что находятся на связи с правоохранительными органами Индии. «Мы выясняем детали происшедшего и следим за этой ситуацией», — подчеркнули они.

Об аресте призера Олимпийских игр-1980 по плаванию Светланы Варгановой стало известно в субботу, 29 апреля. Вместе с ней задержали бывшего российского полицейского и их сообщника из Индии. При задержании были изъяты запрещенные вещества и деньги, вырученные за их продажу.

Варганова завоевала серебро на Олимпиаде-1980 в плавании брассом на 200 метров. В этой же дисциплине она стала чемпионкой мира в 1982 году. Кроме того, в ее активе бронза мирового первенства в комбинированной эстафете 4 по 100 метров.

Анастасия Борисова
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