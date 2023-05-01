Объяснивший поражение команды присутствием разгильдяя тренер нашел новую работу

Тренер Вадим Евсеев возглавил воронежский футбольный клуб «Факел»

Российский тренер Вадим Евсеев возглавил воронежский футбольный клуб «Факел», выступающий в Российской премьер-лиге (РПЛ). О новой работе специалиста сообщается на сайте команды.

В клубе пожелали тренеру удачи. Его помощниками стали Сергей Томаров и Владимир Сычев.

30 апреля ярославский «Шинник», выступающий в Первой лиге, уволил Евсеева. Действие договора было прекращено по соглашению сторон.

Неделей ранее Евсеев объяснил поражение от владикавказской «Алании» со счетом 0:1 в матче 28-то тура Первой лиги присутствием разгильдяя в клубе. Единственный мяч на четвертой добавленной ко второму тайму минуте забил полузащитник Батраз Гурциев. Перед этим хавбек «Шинника» Александр Галимов потерял мяч на своей половине поля.

После 25 матчей в РПЛ «Факел» занимает 14-е место, набрав 21 очко. Следующий матч команда проведет на выезде против «Ростова» 6 мая.

