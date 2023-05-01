Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Лестер Сити
Сегодня
22:00 (Мск)
Эвертон
Англия - Премьер-лига|34-й тур
Севилья
Сегодня
22:00 (Мск)
Жирона
Испания - Примера|32-й тур
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 7-й матч
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 7-й матч
Барселона
Завтра
20:30 (Мск)
Осасуна
Испания - Примера|33-й тур
15:07, 1 мая 2023Спорт

Объяснивший поражение команды присутствием разгильдяя тренер нашел новую работу

Тренер Вадим Евсеев возглавил воронежский футбольный клуб «Факел»

Фото: Aлексей Филиппов / РИА Новости

Российский тренер Вадим Евсеев возглавил воронежский футбольный клуб «Факел», выступающий в Российской премьер-лиге (РПЛ). О новой работе специалиста сообщается на сайте команды.

В клубе пожелали тренеру удачи. Его помощниками стали Сергей Томаров и Владимир Сычев.

30 апреля ярославский «Шинник», выступающий в Первой лиге, уволил Евсеева. Действие договора было прекращено по соглашению сторон.

Неделей ранее Евсеев объяснил поражение от владикавказской «Алании» со счетом 0:1 в матче 28-то тура Первой лиги присутствием разгильдяя в клубе. Единственный мяч на четвертой добавленной ко второму тайму минуте забил полузащитник Батраз Гурциев. Перед этим хавбек «Шинника» Александр Галимов потерял мяч на своей половине поля.

После 25 матчей в РПЛ «Факел» занимает 14-е место, набрав 21 очко. Следующий матч команда проведет на выезде против «Ростова» 6 мая.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Поезд сошел с рельсов под Брянском в результате подрыва железной дороги. Что известно о случившемся?
Названы вызывающие отвращение к сексу болезни
Проблемный американский банк продали конкуренту
Пригожин опубликовал видеопоздравление с 1 мая для Зеленского
Алла Пугачева отреагировала на смерть Вячеслава Зайцева
Двое мужчин умерли в московском хостеле с разницей в три часа
В Молдавии опровергли запрет на въезд Путина в страну
Оценена вероятность скорого вступления новой страны в Евросоюз
Объяснивший поражение команды присутствием разгильдяя тренер нашел новую работу
Павел Дуров выложил новое фото с цитатой Марка Аврелия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.