Оценена вероятность скорого вступления новой страны в Евросоюз
Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман убежден, что дальше имитационных попыток евроинтеграции Грузии в ближайшей перспективе дело не пойдет. Так в беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность скорого вступления страны в Евросоюз.
Ранее генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Грузии не выдали статус кандидата в Евросоюз (ЕС) из-за того, что власти страны отказались присоединяться к санкциям против России. По мнению градоначальника, Брюссель принял политическое решение, и «общество хорошо поняло, почему это произошло».
«Каха Каладзе, известный по своим выступлениям за итальянский "Милан", неслучайно был выбран на роль рупора. Ему, как бывшему футболисту с мировым именем, позволено поддаваться эмоциям и озвучивать резонансные заявления», — убежден Фельдман.
Также политолог отметил, что внешняя политика Грузии действительно в последние годы стала заметно менее русофобской.
Однако списывать объективно существующие проблемы с евроинтеграцией Тбилиси на стремление Запада отомстить ему за неприсоединение к антироссийским санкциям просто глупо
«Путь Грузии в Евросоюз оказался весьма тернистым. Старшие западные партнеры сомневаются в том, что политическая система этой страны отвечает стандартам ЕС в части противодействия коррупции и соблюдения прав человека», — сообщил собеседник «Ленты.ру».
Фельдман рассказал, что, несмотря на публично декларируемое стремление стать членом «большой и дружной» семьи европейских народов, Грузия не горит желанием прилагать реальные усилия для достижения этой цели.
«Возможно, политическое руководство осознает, что вступление в ЕС разрушит слабую экономику страны, либо попросту не хочет следовать универсальным правилам западной политической жизни», — добавил он.
Если в качестве платы за членство в Евросоюзе от Тбилиси требуется открытие «второго фронта» против России, то гражданам этой страны следует основательно поразмыслить на предмет целесообразности такого решения
«Судя по всему, дальше имитационных попыток евроинтеграции Грузии в ближайшей перспективе дело не пойдет», — заключил политолог.
26 апреля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил надежду, что страна получит статус кандидата в члены ЕС до конца 2023 года, так как выполнила часть рекомендаций Еврокомиссии.
В марте президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла, что граждане страны не поймут второго отказа со стороны ЕС в предоставлении государству статуса кандидата в члены объединения.