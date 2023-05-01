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15:09, 1 мая 2023Мир

Оценена вероятность скорого вступления новой страны в Евросоюз

Политолог Фельдман: дальше имитационных попыток евроинтеграции Грузии дело пока не пойдет
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман убежден, что дальше имитационных попыток евроинтеграции Грузии в ближайшей перспективе дело не пойдет. Так в беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность скорого вступления страны в Евросоюз.

Ранее генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Грузии не выдали статус кандидата в Евросоюз (ЕС) из-за того, что власти страны отказались присоединяться к санкциям против России. По мнению градоначальника, Брюссель принял политическое решение, и «общество хорошо поняло, почему это произошло».

«Каха Каладзе, известный по своим выступлениям за итальянский "Милан", неслучайно был выбран на роль рупора. Ему, как бывшему футболисту с мировым именем, позволено поддаваться эмоциям и озвучивать резонансные заявления», — убежден Фельдман.

Также политолог отметил, что внешняя политика Грузии действительно в последние годы стала заметно менее русофобской.

Однако списывать объективно существующие проблемы с евроинтеграцией Тбилиси на стремление Запада отомстить ему за неприсоединение к антироссийским санкциям просто глупо

Павел Фельдманполитолог

«Путь Грузии в Евросоюз оказался весьма тернистым. Старшие западные партнеры сомневаются в том, что политическая система этой страны отвечает стандартам ЕС в части противодействия коррупции и соблюдения прав человека», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Фельдман рассказал, что, несмотря на публично декларируемое стремление стать членом «большой и дружной» семьи европейских народов, Грузия не горит желанием прилагать реальные усилия для достижения этой цели.

«Возможно, политическое руководство осознает, что вступление в ЕС разрушит слабую экономику страны, либо попросту не хочет следовать универсальным правилам западной политической жизни», — добавил он.

Если в качестве платы за членство в Евросоюзе от Тбилиси требуется открытие «второго фронта» против России, то гражданам этой страны следует основательно поразмыслить на предмет целесообразности такого решения

Павел Фельдманполитолог

«Судя по всему, дальше имитационных попыток евроинтеграции Грузии в ближайшей перспективе дело не пойдет», — заключил политолог.

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26 апреля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил надежду, что страна получит статус кандидата в члены ЕС до конца 2023 года, так как выполнила часть рекомендаций Еврокомиссии.

В марте президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла, что граждане страны не поймут второго отказа со стороны ЕС в предоставлении государству статуса кандидата в члены объединения.

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Алена Шевченко
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