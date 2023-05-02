Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
10:31, 2 мая 2023Моя страна

Во Владивостоке в рамках акции высадили абрикосовый сад

Во Владивостоке 1 мая прошла акция по высадке деревьев и кустарников

Фото: Анастасия Котлярова / официальный сайт администрации Владивостока

Во Владивостоке 1 мая прошла акция по высадке кустарников и деревьев. Как уточнили в администрации города, всего за день на развязке в районе фуникулера посадили 51 саженец абрикоса манчжурского, 60 гортензий и пять елей.

Отмечается, что акцию поддержал и ее инициатор — глава дальневосточной столицы Константин Шестаков. Вместе с ним посадкой саженцев занимались сотрудники мэрии с детьми, специалисты муниципального предприятия «Зеленый Владивосток», местные волонтеры и неравнодушные горожане.

Мэр Владивостока назвал мероприятие замечательным способом отметить праздник Первомая и внести вклад в благоустройство города. По его словам, все присоединившиеся к акции доказали, что в городе живут неравнодушные люди, которым небезразлично, в каких условиях будут жить они сами и их дети.

Специалист управления городской среды администрации Владивостока Юлия Фатеева подчеркнула, что зона в районе фуникулера была выбрана неслучайно — раньше на том участке был цветник, однако территории все равно не хватало зелени. «Поэтому приняли решение цветник оставить, немного изменив ему форму, и дополнить его деревьями и кустарниками, которые хорошо приживаются в нашем климате», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии в рамках акции «Сад памяти» высадили тысячи дубов и кленов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В России ответили на желание Польши получить репарации
Тренер Непомнящего рассказал о потерянном шахматистом весе в матче с Лижэнем
На Украине снова начали использовать артиллерию советского калибра
В РПЦ отвергли связь извержения Кураева из сана с критикой церкви
Появились кадры патрулирования ВСУ улиц Артемовска
В Москве человек упал с Останкинской телебашни
Полиция начала розыск подорвавших железную дорогу под Брянском диверсантов
Лукашенко заявил об участившихся случаях проникновения диверсантов в Белоруссию
На Украине запустили единый реестр пропавших без вести
Шанс Польши получить репарации от Германии оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.