Во Владивостоке в рамках акции высадили абрикосовый сад

Во Владивостоке 1 мая прошла акция по высадке деревьев и кустарников

Во Владивостоке 1 мая прошла акция по высадке кустарников и деревьев. Как уточнили в администрации города, всего за день на развязке в районе фуникулера посадили 51 саженец абрикоса манчжурского, 60 гортензий и пять елей.

Отмечается, что акцию поддержал и ее инициатор — глава дальневосточной столицы Константин Шестаков. Вместе с ним посадкой саженцев занимались сотрудники мэрии с детьми, специалисты муниципального предприятия «Зеленый Владивосток», местные волонтеры и неравнодушные горожане.

Мэр Владивостока назвал мероприятие замечательным способом отметить праздник Первомая и внести вклад в благоустройство города. По его словам, все присоединившиеся к акции доказали, что в городе живут неравнодушные люди, которым небезразлично, в каких условиях будут жить они сами и их дети.

Специалист управления городской среды администрации Владивостока Юлия Фатеева подчеркнула, что зона в районе фуникулера была выбрана неслучайно — раньше на том участке был цветник, однако территории все равно не хватало зелени. «Поэтому приняли решение цветник оставить, немного изменив ему форму, и дополнить его деревьями и кустарниками, которые хорошо приживаются в нашем климате», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии в рамках акции «Сад памяти» высадили тысячи дубов и кленов.