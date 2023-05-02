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11:58, 2 мая 2023Спорт

Лондонский «Арсенал» заинтересовался лучшим бомбардиром РПЛ

Лондонский «Арсенал» заинтересовался нападающим «Зенита» Малкомом

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Форвард «Зенита» Малком находится в сфере интересов лондонского «Арсенала». Об этом в Twitter сообщил журналист Педру Алмейда.

По информации источника, бразилец является трансферной целью англичанин на следующий сезон. Портал Transfermarkt оценивает стоимость лучшего бомбардира Российской премьер-лиги (РПЛ) на данный момент в 27 миллионов евро.

24 февраля стало известно, что Малком и еще один бразильский футболист «Зенита» Клаудиньо получили российское гражданство. Бывший нападающий сборной России Ари рассказал, что в Бразилии осудили спортсменов, когда узнали об их решении.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургской команды он стал победителем Кубка России и трехкратным чемпионом страны, а также трижды завоевал Суперкубок России. В нынешнем сезоне он забил 22 мяча в 25 играх Российской премьер-лиги (РПЛ).

Алексей Гусев
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