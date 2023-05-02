Тренер Непомнящего рассказал о потерянном шахматистом весе в матче с Лижэнем

Ян Непомнящий в матче с Дином Лижэнем терял по 1,2 килограмма за напряженную партию

Сергей Кишнев, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, рассказал о том, как шахматист терял вес в матче за мировую шахматную корону с китайцем Дином Лижэнем. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам специалиста, в напряженных партиях россиянин худел на 1,2 килограмма. «Эту потерю калорий необходимо восполнять. Питание — это очень важно, у нас повар очень хороший», — заявил Кишнев.

30 апреля Непомнящий, для которого это была вторая попытка завоевать мировую шахматную корону, проиграл Лижэню в четвертой партии тай-брейка. Три первые партии завершились вничью. Итоговый счет — 2,5-1,5. Китаец стал 17-м чемпионом мира.

Предыдущим чемпионом мира был Карлсен, который отказался защищать титул, сославшись на нехватку мотивации. В декабре 2021 года он обыграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5.