Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:27, 2 мая 2023Культура

Милош Бикович одобрил участие бывшей возлюбленной Аглаи Тарасовой в «Холопе 2»

Милош Бикович рассказал, что одобрил участие экс-возлюбленной Аглаи Тарасовой в «Холопе 2»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Сербский и российский актер театра и кино Милош Бикович рассказал о том, что одобрил участие его бывшей возлюбленной, актрисы Аглаи Тарасовой, во второй части фильма «Холоп». Об этом он сообщил в интервью Надежде Стрелец, доступном на YouTube-канале журналистки.

Артист, исполнивший главную роль в проекте, отметил, что создатели сиквела поинтересовались у него, будет ли он работать с бывшей девушкой.

«Мое мнение спрашивали, но решать не мне. Я только актер. Если бы сказал, что не могу с Аглаей сниматься, наверное, мою ситуацию приняли бы. Если мне было бы совсем некомфортно с этим человеком, тогда они, наверное, создали бы условия, в которых возможно работать», — рассказал Бикович.

Актер добавил, что после расставания с артисткой, которое произошло в 2018 году спустя два года после начала их романа, он сохранил с ней дружеские отношения: «Я к ней с благодарностью отношусь, думаю, она тоже. По крайней мере, я не чувствовал от нее никаких негативных посылов».

Ранее режиссер фильма «Холоп» Клим Шипенко рассказал, что приступил к съемкам второй части картины. Тогда же он сообщил, что к касту сиквела присоединится российская актриса Аглая Тарасова.

В 2020 году «Холоп» собрал в прокате более трех миллиардов рублей, став самым кассовым российским фильмом. Рекорд картины удалось побить проекту «Чебурашка», вышедшему на экраны 1 января этого года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Модельер Валентин Юдашкин умер в 59 лет. Он долгие годы пытался победить рак
Милош Бикович одобрил участие бывшей возлюбленной Аглаи Тарасовой в «Холопе 2»
Киркоров отреагировал на смерть Валентина Юдашкина
Останки расчлененного мужчины обнаружили в трех разных местах в Ленобласти
Раскрыта правда о работе российских стюардесс
В Швеции сравнили Евросоюз со смирительной рубашкой
Появились подробности нападения на баскетболиста ЦСКА Шведа
Стало известно о состоянии Юдашкина в последние дни жизни
Норвегия увеличит оборонные расходы
Европа получила рекордный объем сжиженного газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.