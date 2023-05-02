Стилист Влад Лисовец прокомментировал смерть модельеров Зайцева и Юдашкина

Стилист Лисовец назвал смерть модельеров Зайцева и Юдашкина огромной трагедией

Российский стилист и телеведущий Влад Лисовец отреагировал на смерть модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина. Его комментарий публикует в своем Telegram-канале РБК.

«В такое время ушло сразу два дизайнера, это огромная трагедия. Валентин — это человек, который помогал всем российским женщинам, особенно российской эстраде, выглядеть по-голливудски, с достоинством, потому что его наряды всегда хорошо сидели на артистах. Он со всеми дружил, это тот случай, когда про человека ничего нельзя сказать плохого. Сколько раз я с ним виделся, это всегда достоинство, культура, доброта, мягкость, которая чувствовалась и в его творчестве», — прокомментировал Лисовец.

Зайцев скончался на 86-м году жизни в больнице в Москве в воскресенье, 30 апреля. Дизайнера доставили в медицинское учреждение с кровотечением в желудке.

Советский и российский художник-модельер Юдашкин умер в возрасте 59 лет во вторник, 2 мая.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Зайцева в связи с его смертью.