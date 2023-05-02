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19:20, 2 мая 2023Интернет и СМИ

Медведев прокомментировал снятие ограничения с его поста в Twitter о Польше

Медведев оценил снятие ограничения с его Twitter-поста фразой «Маск смог что-то изменить»

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал снятие соцсетью Twitter ограничения с поста, в котором он предложил перестать поддерживать дипломатические отношения с Польшей. В посте, опубликованном в Twitter, он дал оценку решению администрации площадки.

«Илон Маск все же смог что-то изменить в Twitter», — написал Медведев.

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Как уточнил политик, об изменениях в политике Twitter свидетельствует признание администрацией площадки того, что его публикация о Польше может быть предметом общественного интереса.

О том, что соцсеть Twitter сняла ограничения с поста Медведева про Польшу, стало известно ранее 2 мая. В компании объяснили, что решили не закрывать к твиту доступ, потому что он может представлять собой предмет общественного интереса.

В конце апреля зампред Совбеза сообщил, что Twitter ограничил показ его записи, посвященной Польше, после чего Медведев переопубликовал этот твит на нескольких языках. Он выразил неумение, почему его пост ограничили в соцсети, в то время как «записи с призывом уничтожить Россию — в рамках правил площадки».

В посте в Twitter Медведев выразил мнение, что России не стоит поддерживать дипотношения с Польшей, пока в стране «у власти нет никого, кроме русофобов, и Украина полна польских наемников».

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Евгения Наумова
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