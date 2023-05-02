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21:45, 2 мая 2023Россия

В России заявили об успешном председательстве в Совбезе ООН

Небензя: председательство России в Совбезе ООН прошло успешно и без эксцессов
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / Global Look Press

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что председательство страны в Совете Безопасности ООН прошло успешно и без эксцессов. Об этом он рассказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Я думаю, что наше председательство прошло успешно и без каких-либо эксцессов», — подтвердил он.

Ранее в российском МИД рассказали, что Москва, несмотря на накалившуюся из-за действий Запада обстановку, смогла обеспечить эффективную работу Совбеза.

В дипведомстве также отметили, что во время председательства России мероприятия, которые были предусмотрены апрельским мандатно-докладным циклом Совета, были проведены в полном объеме.

27 апреля постпред Польши при ООН Кшиштоф Щерский пожаловался на неспособность исключить Россию из всемирной организации. Дипломат также призвал изменить существующий «мировой порядок».

В свою очередь, 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал Совбез ООН самораспуститься или исключить из состава Россию. По его мнению, эти меры «нацелены на восстановление мира на Украине».

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Марина Совина
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