В России заявили об успешном председательстве в Совбезе ООН

Небензя: председательство России в Совбезе ООН прошло успешно и без эксцессов

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что председательство страны в Совете Безопасности ООН прошло успешно и без эксцессов. Об этом он рассказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Я думаю, что наше председательство прошло успешно и без каких-либо эксцессов», — подтвердил он.

Ранее в российском МИД рассказали, что Москва, несмотря на накалившуюся из-за действий Запада обстановку, смогла обеспечить эффективную работу Совбеза.

В дипведомстве также отметили, что во время председательства России мероприятия, которые были предусмотрены апрельским мандатно-докладным циклом Совета, были проведены в полном объеме.

27 апреля постпред Польши при ООН Кшиштоф Щерский пожаловался на неспособность исключить Россию из всемирной организации. Дипломат также призвал изменить существующий «мировой порядок».

В свою очередь, 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал Совбез ООН самораспуститься или исключить из состава Россию. По его мнению, эти меры «нацелены на восстановление мира на Украине».