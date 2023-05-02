Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes

Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes. Полный список представлен на сайте издания.

Forbes учитывал зарплату, а также все призовые и бонусы, заработанные спортсменами в период с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 года. Доход форварда оценивается в 136 миллионов долларов.

На втором месте оказался нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, возглавлявший рейтинг в 2022 году. Он заработал 130 миллионов долларов. Третьим стал еще один нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, получивший 120 миллионов.

Португалец перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт форварда рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым футболистом мира.