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23:27, 2 мая 2023Спорт

Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes. Полный список представлен на сайте издания.

Forbes учитывал зарплату, а также все призовые и бонусы, заработанные спортсменами в период с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 года. Доход форварда оценивается в 136 миллионов долларов.

На втором месте оказался нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, возглавлявший рейтинг в 2022 году. Он заработал 130 миллионов долларов. Третьим стал еще один нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, получивший 120 миллионов.

Португалец перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт форварда рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Ксения Курашкина
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