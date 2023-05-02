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10:44, 2 мая 2023Спорт

Серена Уильямс объявила о беременности

Американская теннисистка Серена Уильямс объявила о второй беременности

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американская теннисистка Серена Уильямс в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) объявила о второй беременности.

41-летняя спортсменка выложила фотографию с благотворительного бала Met Gala — она запечатлена с округлившимся животом вместе с мужем, бизнесменом Алексисом Оганяном. «Я была так взволнованна», — написала автор публикации.

Уильямс вышла замуж за Оганяна — одного из основателей Reddit — в ноябре 2017 года. За два месяца до свадьбы у пары родилась дочь Олимпия.

Серена Уильямс — рекордсменка по количеству побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, у нее 23 титула. Также на счету спортсменки четыре золотые олимпийские медали (три из них — за победу в соревнованиях в парном разряде). Она завершила карьеру в 2022 году.

Анастасия Борисова
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