В России предложили поддержать малые технологические компании

Минэкономики России предложило поддержать малые технологические компании

Министерство экономического развития России подготовило предложение о поддержке малых технологических компаний. В том числе он включает в себя критерии предприятия, позволяющие рассчитывать на госпомощь, пишет «Коммерсантъ».

Проект закона «О развитии технологических компаний в РФ» был внесен правительством в Госдуму 27 апреля. Его первые варианты были готовы еще осенью прошлого года в виде поправок к закону «О науке и государственной научно-технической политике». Теперь, учитывая возросшую важность темы, он оформился в самостоятельный документ, при этом был предусмотрен особый порядок его вступления в силу — срок сокращен до 90 дней после официальной публикации с указанных ранее 180.

Документ закрепляет понятия «инновационная технология» и «малая технологическая компания». Для включения в реестр малых технологических организаций необходимо заявление фирмы и прохождение экспертизы. Попадание компании в список позволит получить меры господдержки.

В зависимости от размера годовой выручки малые технологические компании будут разделены на три группы — до 300 миллионов рублей, от 300 миллионов до двух миллиардов рублей и от двух миллиардов до четырех миллиардов рублей. Среди других критериев для включения в реестр — основной вид деятельности из перечня правительства, соответствие уровню научно-технического потенциала и наличие возможности для внедрения инновационных технологий.

Законопроектом также предусмотрено получение статуса малой технологической компании в упрощенном порядке для организаций из существующего Единого реестра конечных получателей господдержки инновационной деятельности. В случае удовлетворения требованиям по объему выручки и основному виду деятельности им потребуется только заявление.

В Минэкономразвития пояснили, что в готовящейся Концепции технологического развития до 2030 года будут прописаны желательные результаты малых технологических компаний. В свою очередь, в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова пояснили, что основной функцией таких предприятий должна стать генерация новых идей в сфере технологических инноваций и их отработка.

Ранее правительство сформировало новый перечень важных направлений технологического развития России до 2030 года. В него вошли десять «сквозных технологий» и восемь направлений промышленного развития.