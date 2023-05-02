Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:52, 2 мая 2023Экономика

В России предложили поддержать малые технологические компании

Минэкономики России предложило поддержать малые технологические компании

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Министерство экономического развития России подготовило предложение о поддержке малых технологических компаний. В том числе он включает в себя критерии предприятия, позволяющие рассчитывать на госпомощь, пишет «Коммерсантъ».

Проект закона «О развитии технологических компаний в РФ» был внесен правительством в Госдуму 27 апреля. Его первые варианты были готовы еще осенью прошлого года в виде поправок к закону «О науке и государственной научно-технической политике». Теперь, учитывая возросшую важность темы, он оформился в самостоятельный документ, при этом был предусмотрен особый порядок его вступления в силу — срок сокращен до 90 дней после официальной публикации с указанных ранее 180.

Документ закрепляет понятия «инновационная технология» и «малая технологическая компания». Для включения в реестр малых технологических организаций необходимо заявление фирмы и прохождение экспертизы. Попадание компании в список позволит получить меры господдержки.

Материалы по теме:
Продукты на полку. Как обеспечить баланс интересов торговли и поставщиков
Продукты на полку.Как обеспечить баланс интересов торговли и поставщиков
6 апреля 2023
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат. Почему это приведет к мировому кризису?
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат.Почему это приведет к мировому кризису?
22 марта 2023

В зависимости от размера годовой выручки малые технологические компании будут разделены на три группы — до 300 миллионов рублей, от 300 миллионов до двух миллиардов рублей и от двух миллиардов до четырех миллиардов рублей. Среди других критериев для включения в реестр — основной вид деятельности из перечня правительства, соответствие уровню научно-технического потенциала и наличие возможности для внедрения инновационных технологий.

Законопроектом также предусмотрено получение статуса малой технологической компании в упрощенном порядке для организаций из существующего Единого реестра конечных получателей господдержки инновационной деятельности. В случае удовлетворения требованиям по объему выручки и основному виду деятельности им потребуется только заявление.

В Минэкономразвития пояснили, что в готовящейся Концепции технологического развития до 2030 года будут прописаны желательные результаты малых технологических компаний. В свою очередь, в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова пояснили, что основной функцией таких предприятий должна стать генерация новых идей в сфере технологических инноваций и их отработка.

Ранее правительство сформировало новый перечень важных направлений технологического развития России до 2030 года. В него вошли десять «сквозных технологий» и восемь направлений промышленного развития.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Влада Горячева
Обсудить
Последние новости
Польша захотела получить репарации от России после Германии. Что думают об этом в Москве?
Посылку с боевым оружием нашли в отделении «Почты России»
Пользователям WhatsApp рассказали о новой полезной функции
Полет вылетавшего из Москвы самолета прервался из-за технической неисправности
В России отреагировали на поддержку США атак украинских беспилотников
Шойгу заявил о начале серийного производства новейших типов вооружения в России
Пермские ветераны СВО потребовали отменить концерты рэпера Loqiemean
В Казахстане арестовали 19 подозреваемых в террористических преступлениях
Шойгу раскрыл потери ВСУ за месяц
Шойгу заявил об увеличении темпов производства вооружения для СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.