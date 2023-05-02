Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:52, 2 мая 2023Наука и техника

В США рассказали о характеристиках переданных Киеву ракет Zuni

The Drive: дальность стрельбы переданных Киеву НАР Zuni может составить восемь километров

Фото: Cliff / Wikipedia

Дальность полета неуправляемых авиационных ракет (НАР) Zuni, которые США передали Украине, примерно в два раза выше, чем у советских ракет, используемых Киевом. О характеристиках боеприпасов рассказали в публикации американского издания The Drive.

Этими ракетами могут вооружать штурмовики Су-25. Издание пишет, что до сих пор самолеты применяли советские НАР, «запасы которых, по-видимому, сейчас на исходе».

Zuni представляет собой стандартизированный ракетный двигатель, который оснащают различными боевыми частями. Для стрельбы НАР калибра 127 миллиметров используют пусковое устройство LAU-10 с четырьмя направляющими.

Отмечается, что дальность пуска советских НАР С-8 с осколочной боевой частью и С-13 с проникающей боеголовкой составляет около четырех километров, а дальность Zuni — восемь километров. Автор предположил, что это позволит вывести самолеты с НАР за пределы досягаемости некоторых переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

Материалы по теме:
Ракеты, танки и беспилотники: какое оружие Украине поставляет Запад?
Ракеты, танки и беспилотники:какое оружие Украине поставляет Запад?
29 октября 2022
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

Ранее агентство УНИАН сообщило, что командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук показал Су-25 с ракетами Zuni, передачу которых США анонсировали в январе.

В апреле издание Defense One писало, что США отправят Киеву экспериментальные комплексы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В США перечислили предполагаемые стратегические цели России в начале СВО
Подельников предполагаемой убийцы Дугиной приговорили к 3,5 годам колонии
Психолог рассказала о пользе видеоигр при стрессе
Никас Сафронов рассказал об уникальном стиле Юдашкина
Рост цен в Европе ускорился
Экс-боец ВСУ рассказал о пулеметах «Максим» на вооружении украинской армии
Авиакомпания вынудила инвалида выползти из самолета и вызвала споры в сети
Патрушев заявил о создании Западом направленных против России лженаучных теорий
Ядовитая змея постучалась в дверь дома ради спасения сородича
Российский дизайнер рассказала об отношении Юдашкина к коллегам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.