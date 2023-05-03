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16:03, 3 мая 2023Наука и техника

Использование интернета связали со снижением риска деменции

Регулярное использование интернета снизило риск развития слабоумия вдвое

Фото: Kelli McClintock / Unsplash

Группа специалистов из Нью-Йоркского университета (США) изучила влияние интернета на вероятность развития деменции. Результаты работы, опубликованные в Journal of the American Geriatrics Society, показывают, что использование сети в пожилом возрасте сокращает риск возникновения слабоумия практически вдвое.

В процессе исследования авторы рассмотрели данные 18 154 взрослых в возрасте от 54 до 64,9 года, у которых не было зафиксировано деменции.
В среднем наблюдения продолжались почти восемь лет, максимум — 17 лет. В ходе работы у 4,68 процента участников было диагностировано слабоумие.

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Регулярное использование интернета ученые связали со снижением риска возникновения нейродегенеративного заболевания примерно на 50 процентов по сравнению с контрольной группой, которая не выходила в сеть постоянно. Причем корреляция отмечалась независимо от уровня образования, расовой принадлежности, пола и поколения.

Эксперты считают, что вероятная причина этого кроется в развитии и поддержании когнитивного резерва во время онлайн-взаимодействия, которое может компенсировать старение мозга.

В апреле 2023 года сотрудники Кембриджского университета выявили, что лекарственный препарат против ВИЧ способен предотвратить скопление в мозгу белков, ассоциированных с деменцией. У испытуемых восстановилась функция самоочищения мозга от токсичных белков, что остановило прогрессирование заболевания.

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Елена Апазиди
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