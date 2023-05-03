Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Джессика Пегула
Сегодня
14:00 (Мск)
Вероника Кудерметова
Мадрид (ж)
Урал
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Кубок России|Финал (Путь РПЛ)
Карлос Алькарас
Сегодня
17:00 (Мск)
Карен Хачанов
Мадрид (м)
Сампдория
Сегодня
19:00 (Мск)
Торино
Италия - Серия А|33-й тур
Краснодар
Сегодня
19:30 (Мск)
Акрон
Фонбет Кубок России|Финал. Этап 1 (Путь регионов)
10:23, 3 мая 2023Спорт

Лучший боец UFC назвал условие для проведения поединка с Павловичем

Боец UFC Джонс заявил, что рассмотрит проведение поединка с Павловичем за высокий гонорар

Фото: Sean M. Haffey / Getty Images

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс назвал условие для проведения поединка с россиянином Сергеем Павловичем. Его слова приводит Fox Sports.

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе отметил, что Павлович — большой вызов, однако он не так известен и популярен. Он описал возможный поединок фразой «высокий риск при очень низкой награде».

35-летний Джонс, возглавляющий рейтинг лучших бойцов промоушена, добавил, что рассмотрит проведение схватки за высокий гонорар. «Возможно, UFC предложит правильную сумму, и мы сможем воплотить бой с Сергеем. Но прямо сейчас у меня есть все достижения, и мне не нужно ничего доказывать», — заявил он.

23 апреля Павлович одержал шестую победу подряд в UFC, оказавшись сильнее американца Кертиса Блейдса. Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде. Всего за карьеру 30-летний Павлович провел 18 поединков, 17 из которых завершились в его пользу.

5 марта Джонс победил француза Сирила Гана удушающим приемом в первом раунде на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе. Ранее американец не выступал на протяжении трех лет. Всего в ММА Джонс одержал 27 побед и потерпел одно поражение. Еще один бой с его участием признали несостоявшимся.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Аксенов прокомментировал попытку покушения разведки Украины на руководство Крыма
Названа дата прощания с модельером Вячеславом Зайцевым
Павел Прилучный опубликовал видео с партнерских родов со своей женой
Появились кадры последствий обстрела граничащего с Украиной российского региона
В московском метро пенсионер споткнулся о ноги пассажира и был избит
Лучший боец UFC назвал условие для проведения поединка с Павловичем
ФСБ показала задержание готовившего теракт в Крыму агента украинской разведки
Жители Финляндии и стран Балтии резко устремились в Россию
Путин выразил соболезнования семье Валентина Юдашкина
Появились новые кадры с места пожара в резервуаре с нефтью на Кубани
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.