Лучший боец UFC назвал условие для проведения поединка с Павловичем

Боец UFC Джонс заявил, что рассмотрит проведение поединка с Павловичем за высокий гонорар

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс назвал условие для проведения поединка с россиянином Сергеем Павловичем. Его слова приводит Fox Sports.

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе отметил, что Павлович — большой вызов, однако он не так известен и популярен. Он описал возможный поединок фразой «высокий риск при очень низкой награде».

35-летний Джонс, возглавляющий рейтинг лучших бойцов промоушена, добавил, что рассмотрит проведение схватки за высокий гонорар. «Возможно, UFC предложит правильную сумму, и мы сможем воплотить бой с Сергеем. Но прямо сейчас у меня есть все достижения, и мне не нужно ничего доказывать», — заявил он.

23 апреля Павлович одержал шестую победу подряд в UFC, оказавшись сильнее американца Кертиса Блейдса. Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде. Всего за карьеру 30-летний Павлович провел 18 поединков, 17 из которых завершились в его пользу.

5 марта Джонс победил француза Сирила Гана удушающим приемом в первом раунде на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе. Ранее американец не выступал на протяжении трех лет. Всего в ММА Джонс одержал 27 побед и потерпел одно поражение. Еще один бой с его участием признали несостоявшимся.